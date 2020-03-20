1-min (1)

Обновите интерьер своей машины без лишних сложностей – купите авточехлы на заказ

Изготовим изделие на любую модель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОЧЕХЛОВ
ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ МАШИН

Изделия из экологичных материалов
с доставкой по Москве за 2 дня

Пошив авточехлов – не важно, какая у вас машина

Выбирайте марку, а остальное доверьте нам
Audi
BMW
Brilliance
Byd
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Datsun
Derways
Dodge
FAW
FIAT
Ford
GAZ
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hyundai
KIA
Lada
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Renault
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Zaz
ТаГаз

Интернет-магазин авточехлов AvtoModel – поможем завершить облик машины

И сделать ее по-настоящему уникальной
1-min

ЧЕХЛЫ ДЛЯ АВТО

70000+ вариаций

Красивый и стильный салон – второго такого точно ни у кого нет

ezgif-7-8031d2e0fa7b-1-min

ОПЛЕТКИ НА РУЛЬ

1000+ товаров

Удобство и комфорт при управлении автомобилем

2-min

КОВРИКИ ДЛЯ АВТО

5000+ товаров

Чистота и уют в любое время года – грязь не пройдет

ezgif-7-33d3d5295145-min

КОЛПАКИ КОЛЕСНЫЕ

2000+ товаров

Отличное дополнение без лишних хлопот и затрат

Закажите чехлы на автомобильные сидения – подарите себе новые ощущения от езды

Сделаем салон таким, что вам захочется провести в нем как можно больше времени
Интернет-магазин AvtoModel
С 1998 года занимаемся производством чехлов на сидения российских машин и иномарок. У нас вы найдете изделия, которые уберегут салон авто, сделают его неповторимым и красивым. Вы и пассажиры будете чувствовать себя комфортно.
Доставляем продукцию по всей России почтой или выбранной вами транспортной компанией. Сотрудничаем с розничными и оптовыми заказчиками. В комплекте отправляем инструкцию по установке – она простая и понятная, справится даже неопытный водитель.
Наши работы
Отзывы

Закажите чехлы на автомобильные сидения, которые преобразят интерьер машины и сделают салон
комфортнее – звоните по телефону: 8 (906) 771-57-57

Изготовим автомобильные чехлы на заказ, которые прекрасно впишутся в любой салон

Если у вас нет идей, поможем с выбором идеального дизайна
01.

Защита сидений

Купите авточехол, чтобы одновременно и преобразить, и защитить салон вашего ТС от загрязнений и повреждений. В производстве используем качественную износостойкую экокожу. На все изделия даем год гарантии.

02.

Уникальность

Выбирайте дизайн самостоятельно – предлагаем десятки цветов и фактур материала для пошива авточехлов. Сделайте свою машину такой, какой ее видите именно вы – никаких ограничений.

03.

Качество

Освободите себя от лишних хлопот – купите авточехлы, а наши специалисты самостоятельно установят их на сидения и идеально подгонят. Вам нужно будет только приехать в мастерскую на автомобиле.

Все еще сомневаетесь в качестве – почитайте отзывы клиентов о нашем интернет-магазине авточехлов

fav
Чехлы хорошего качества, рекомендую! Заказывали на Т32, вместе с установкой. Сделали скидку на подушки к чехлам, и карту скидочную подарили! Остались довольны, спасибо вам!
Алиса Отзыв из Яндекс
fav
Заказывал у них Авто чехлы на кия оптима, качеством доволен, срок изготовления 3 дня. Рекомендую!!!
Евгений Хозяинов Отзыв из Google.
fav
Очень доволен качеством обслуживания! Быстро пошили и доставили на следующий же день. Установка чехлов на высшем уровне! Большое спасибо, результат на 10 из 10!
Илья Отзыв из Яндекс

Получите 5 % скидку на пошив авточехлов у наших партнеров

Не упускайте выгод